Scopre di essere stata venduta dalla nonna e adottata: trova la madre grazie ai social

La donna ha scoperto di essere stata venduta dalla nonna: alla fine ha ritrovato la sua vera madre grazie ai social.

Loriana Sasso è un’operaia di Sora, in provincia di Frosinone. La donna ha scoperto di essere stata venduta dalla nonna quando era solo una bambina. Tramite una foto e un’amicizia stretta sui social Loriana ha scoperto di essere stata adottata ed è riuscita a risalire alla sua vera madre.

Mamma e figlia si sono infine riabbracciate dopo tanto tempo lontane l’una dall’altra. La vita di Loriana è cambiata radicalmente. È venuta a conoscenza delle sue radici dopo aver ritrovato in garage un passaporto e una cartellina con dentro dei documenti. Loriana è quindi venuta a sapere che il suo vero nome è Zorika Dinkonski.

Venduta dalla nonna: le ricerche di Loriana

Come informa FanPage, Loriana Sasso ha iniziato a effettuare una ricerca coadiuvata da una sua amica, riuscendo a risalire all’identità di sua madre e di suo fratello.

Oggi, la protagonista di questa storia ha 52 anni, ma la scoperta sulle sue origini risale al 2016. Tutto è avvenuto dopo la scomparsa dei suoi genitori e la scelta di cambiare abitazione.

Adottata a soli 2 anni

Nel corso del trasloco, Loriana Sasso aveva trovato dei documenti in garage. Da essi, la 52enne era venuta a sapere di essere stata adottata quando aveva soltanto 2 anni di vita. Grazie a un’amica conosciuta sui social, non solo Loriana è riuscita a conoscere la sua vera madre, ma ha anche scoperto di essere nata a Banatsko Novo Selo, nella ex Jugoslavia.

Sembra che la nonna abbia venduto la nipotina in quanto la loro famiglia era povera. Loriana, nonostante lo choc, comprensibile dopo una simile scoperta, non prova rancore verso i suoi genitori adottivi, che l’hanno cresciuta senza farle mancare nulla. Ora però ha ritrovato un’altra famiglia che aveva perduto.