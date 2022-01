Scorpacciata all’all you can eat, si sente male e finisce in ospedale

Danielle Shap approfitta in maniera eccessiva della formula dell’all you can eat dove va a fare una scorpacciata, si sente male e finisce in ospedale

Arriva dagli Usa la vicenda di una ragazzina che dopo una scorpacciata clamorosa all’all you can eat, si sente male e finisce in ospedale: la teen ager Danielle Shap è passata direttamente dal ristorante al pronto soccorso dopo aver scelto e mangiato addirittura 32 pietanze.

La scorpacciata di Danielle finisce male e in ospedale: la formula che a volte spinge ad esagerare

Lo ha fatto approfittando della formula nota e ormai molto in voga anche in Italia, quella significata appunto dalla frase all you can eat, “tutto ciò che puoi mangiare”: si paga un prezzo fisso e fin quando stomaco e condizioni di salute consentono si mangia. I ristoranti, per lo più orientali, recuperano poi somme applicando un sovrapprezzo per i piatti ordinati per ingordigia ma poi non terminati e un piccolo ma costante upgrade all’acqua, che è a parte.

Portate con 32 varietà: finisce male e dopo quella scorpacciata va in ospedale

E quella formula Danielle Shap l’ha voluta interpretare alla lettera: zuppa di miso, ravioli al vapore, peperoncini ripieni, dragon roll, snow roll, California roll, wakame roll e per finire edamame, per un totale di 32 piatti. A fine pasto si è anche nascosta un ultimo uramaki nel tovagliolino, probabilmente per evitare che finisse nel novero dei cibi da pagare perché non consumati.



Finisce su TikTok la scorpacciata andata male e culminata con il ricovero in ospedale

Sta di fatto che la giovane poco dopo si è sentita malissimo ed è stata costretta ad un ricovero in ospedale, da cui ha postato su TikTok la sua disavventura culinaria chiosando la storia con un laconico “Il sushi all-you-can-eat è andato male. Vi starete probabilmente chiedendo come mai sono finita in questa situazione“. Ecco, ora lo sappiamo.