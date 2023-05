Scudetto Napoli: quali squadre di Serie A non si sono complimentate per la vittoria

Scudetto Napoli: quali squadre di Serie A non si sono complimentate per la vi...

Punto e a capo. Un solo decisivo punto, quello che divideva il Napoli dalla vittoria dello scudetto. È arrivato. Ieri. A Udine. A quasi un mese dalla fine del Campionato, il club azzurro tira un sospiro di sollievo: non c’è più niente o nessuno che possa dividerlo dalla coppa e dal realizzare quel sogno con cui la squadra partenopea si è addormentata tutte le notti per più di trent’anni.

Lo sfottò della Juventus

In Italia le reazioni alla vittoria dello scudetto da parte del club partenopeo sono state controverse: a quelle più estreme dei tifosi, culminate in aggressioni più o meno violente nei confronti dei tifosi azzurri, si alterna il rituale dei complimenti espressi dalle società di Serie A. Tante. Non tutte. Partiamo dal commento della Juventus, che ha trovato il modo per complimentarsi con il Napoli non senza ironizzare sull’«onestà» di cui lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis si era riempito la bocca sostenendo che senza «irregolarità ne avrebbe vinti anche altri».

La Roma, capolista delle mancate congratulazioni

In sette poi, almeno ufficialmente, non si sono (ancora) congratulate con il club vincitore: Bologna, Cremonese, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Verona. Sono sei? È vero, ne manca una. La più ostile. La Roma. Alla vigilia dell’incontro di campionato con l’Inter in chiave Champions, il club giallorosso aveva condiviso sui social un post speciale: «In vista dei 40 anni dal secondo Scudetto, alle 16:30 celebreremo all’Olimpico i campioni del 1982-83! Un motivo in più per non mancare a #RomaInter!».