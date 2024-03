Scuola chiusa per Ramadan, Mattarella: "Apprezzo il lavoro del corpo docente"

Il presidente Sergio Mattarella si è espresso sul caso della scuola chiusa a Milano in occasione della fine del Ramadan

Negli scorsi giorni aveva fatto molto discutere la scelta dell’Istituto di Pioltello di tenere chiusa la scuola in data 10 aprile, il giorno in cui si concluderà il mese di Ramadan per i fedeli della religione islamica. La vicepreside Maria Rendani aveva inviato una lettera al presidente della repubblica Sergio Mattarella.

Scuola chiusa per Ramadan, Mattarella risponde alla lettera della vicepreside

E Mattarella ha risposto nelle scorse ore alla lettera che gli era stata inviata dall’Istituto milanese: “Ho ricevuto e letto con attenzione la sua lettera e, nel ringraziarla” – spiega il Capo dello Stato riferendosi alla vicepreside firmataria dello scritto – “Desidero dirle che l’ho molto apprezzata, così come, al di là del singolo episodio, in realtà di modesto rilievo, apprezzo il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell’adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo“.

Scuola chiusa per Ramadan: le dichiarazioni di Valditara

Sul tema, però, non si placano le polemiche. Il Ministro Valditara aveva dichiarato: “Non credo che si faccia inclusione chiudendo le scuole ma parlando dei problemi, del dialogo tra religioni, dell’inclusione e della integrazione. È molto meglio parlare e discutere che chiudere le scuole”.