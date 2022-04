Selvaggia Lucarelli, lite in aereo per la mascherina: il video postato sui social diventa virale.

Disavventura per Selvaggia Lucarelli su un volo della Turkish Airlines diretto a Istanbul. La giornalista ha avuto una brutta lite con due passeggeri che hanno rifiutato di indossare la mascherina. Il tutto, neanche a dirlo, è finito sui social ed è diventato virale.

Selvaggia Lucarelli: lite in aereo per la mascherina

Tramite il suo profilo Instagram, Selvaggia Lucarelli ha mostrato ai fan una brutta disavventura avuta su un volo della Turkish Airlines diretto a Istanbul. La giornalista, in viaggio con il compagno, ha avuto qualche problemino con una coppia di passeggeri che non hanno voluto indossare la mascherina. “Ma tu non sei a posto, ma chi sei?“, ha tuonato la passeggera richiamata all’ordine da Selvaggia.

Il video della lite, condiviso su Instagram con tanto di volti non oscurati, ha fatto in un lampo il giro del web.

La lite in aereo è social

Erano due anni che la Lucarelli non prendeva un volo aereo ed è rimasta senza parole quando ha visto che alcuni passeggeri si ostinano ancora a non indossare la mascherina. Selvaggia ha così iniziato a raccontare la lite:

“C’era questa coppia. Lui per tutto il viaggio ha tenuto la mascherina sotto al naso, sotto la bocca, si alzava ad aprire la cappelliera come gli pareva (lei la vedevo meno), ad un certo punto gli ho fatto cenno di mettersi la mascherina decentemente, pensavo fosse finita lì. Atterriamo, tutti accalcati attorno alle cappelliera. Lei la mascherina non se la mette neanche, neppure finge di rispettare le regole. Le dico di mettersela. Non avevo voglia di documentare, volevo lasciare il lavoro a casa. Invece no, lei si rifiuta e nasce una discussione, per cui prendo il telefono”.

A questo punto, il video in questione mostra i due passeggeri che rispondono in malo modo alla Lucarelli.

L’appello della Lucarelli

Selvaggia ha concluso:

“L’arroganza è il male del mondo. Soprattutto quando il mondo è malato, come oggi, e tutti dovremmo averne più cura possibile. E non si tratta di rompere i cog**oni: si tratta di non farsi andare bene il mondo così com’è. Non state mai zitti“.

L’appello, ovviamente, è per i fan: mai stare zitti e denunciare sempre le persone che non rispettano le regole.