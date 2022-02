Selvaggia Lucarelli è l'autrice del non monologo di Sabrina Ferilli, ma ha preferito la sua conferenza stampa.

Selvaggia Lucarelli ha svelato di essere l’autrice del non monologo di Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo 2022. La giornalista e l’attrice, con un “post concordato“, hanno annunciato la cosa a qualche giorno di distanza dalla fine della kermesse musicale.

Selvaggia Lucarelli è l’autrice di Sabrina Ferilli

Il non monologo di Sabrina Ferilli andato in scena al Festival di Sanremo 2022 è stato scritto da Selvaggia Lucarelli. Quanti pensavano che il discorso fosse frutto dell’attrice romana hanno ricevuto una grande delusione. E’ bene sottolineare, però, che avere un’autrice non è una cosa tanto assurda. Molti dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo ricorrono ad altre persone per esprimere i propri pensieri in situazioni simili.

L’annuncio della paternità del non monologo della Ferilli arriva dalla stessa Lucarelli, che, via Instagram, ha annunciato:

“Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato. È stato bello aiutarla a trovare le parole per dare il giusto vestito ai SUOI pensieri limpidi e mai banali. Ripeto, ai SUOI pensieri, perché fin da subito ha detto, lei: io voglio portare leggerezza. Ti meriti tutto cara Sabrina Ferilli (questo post è concordato con lei, no dietrologie please)”.

Sanremo, il non monologo firmato dalla Lucarelli

Come ha sottolineato Selvaggia, lei non ha fatto altro che aiutare Sabrina a trovare le parole giuste per dare vita ai suoi pensieri.

Questo significa che la giornalista non ha messo in bocca all’attrice concetti suoi. Non a caso, la Lucarelli, a conclusione del post, ha chiesto ai fan di evitare le polemiche. Tramite una Stories, inoltre, ha sottolineato:

“Per Sabrina Ferlli ho fatto quello che fanno gli autori in tutti i programmi tv. Autori che hanno tutti i personaggi, in tutti i programmi tv. Si aiuta a dare una forma alle idee di chi sale sul palco. Nulla in più. E nulla di speciale”.

La Lucarelli ha preferito la conferenza stampa

Fin qui, nulla di male. Selvaggia è l’autrice del non monologo di Sabrina a Sanremo 2022. Eppure, sempre via Stories, la Lucarelli ci ha tenuto a sottolineare:

“Aggiungo che secondo me la cosa migliore di Sabrina è stata la sua conferenza stampa, di e con Sabrina Ferilli”.

Questa precisazione, ad essere onesti, sembra un po’ contraddittoria rispetto a quanto annunciato sul non monologo. Selvaggia sostiene di aver gradito di più la conferenza stampa, interamente a firma della Ferilli, che il discorso a cui lei ha contribuito a dare forma.