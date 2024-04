Shakira ha finalmente dimenticato Piquè, ma gli amici sono preoccupati perché ha scelto un “morto di fama”. Si tratta dell’attore inglese Lucien Laviscount.

Shakira dimentica Piquè con Lucien Laviscount

Secondo il Daily Mail, Shakira e Lucien Laviscount sono una coppia. La pop star si sarebbe innamorata di lui guardandolo all’opera nella serie tv Emily in Paris e lo avrebbe voluto a tutti i costi per il videoclip della sua canzone Punteria. Lavorando insieme è scoppiata la passione.

L’indiscrezione su Shakira e Lucien Laviscount

Il Daily Mail ha ascoltato fonti vicine a Shakira, che hanno riferito:

“Stanno insieme, anche se non sarebbero profondamente coinvolti”.

Sembra che gli amici della pop star siano molto preoccupati per questa frequentazione perché Laviscount è noto per essere un “morto di fama“.

Shakira: gli amici preoccupati per il flirt con Lucien

Gli amici di Shakira sarebbero molto preoccupati per il flirt con Lucien. A detta loro, infatti, Laviscount sta facendo di tutto per entrare nel mondo dei Vip. Non a caso, si è fidanzato con Kerry Katona durante il programma Celebrity Big Brother e il rapporto è finito appena i riflettori si sono spenti. “La sta frequentando per avere la fama ‘di rimbalzo“, ha riferito una fonte al Daily Mail.