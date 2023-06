A distanza di un anno dalla separazione da Gerard Piquè, Shakira ha rivelato come ha scoperto di essere stata tradita da lui. La cantante ha appreso tutto dalla stampa, mentre suo padre era in terapia intensiva.

Shakira: come e quando ha scoperto che Piquè l’ha tradita?

Intervistata da People, Shakira è tornata a parlare della separazione da Gerard Piquè. Per la cantante è stato un anno difficile, che l’ha vista dire addio al padre dei suoi figli e attraversare uno dei momenti più difficili della sua vita. Ha raccontato, infatti, di aver scoperto di essere stata tradita dal calciatore dalla stampa, mentre suo padre era in terapia intensiva. “Ho attraversato negazione, rabbia, dolore, accettazione, lutto, speranza, delusione, ancora speranza e illusione. Tante emozioni, sentimenti che non pensavo potessero coesistere dentro di me, ho potuto solo svelarli attraverso le canzoni, per capirmi un po’ meglio“, ha confessato Shakira.

Shakira tradita e con il padre in terapia intensiva

Shakira ha dichiarato:

“Ho saputo dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre era in terapia intensiva. Pensavo di non sopravvivere così tanto L’uomo che ho amato di più nella mia vita, mio ​​padre, mi ha lasciato quando ne avevo più bisogno, ma non potevo parlargli o ricevere il consiglio dal mio migliore amico di cui avrei avuto tanto bisogno”.

Piquè ha scelto il momento migliore per farsi beccare con l’amante. Fortunatamente, Shakira è riuscita a superare quel momento difficile e anche suo padre è migliorato.

Come sta il padre di Shakira?

In merito alle condizioni di salute del padre, Shakira ha dichiarato:

“La sua guarigione è stata molto dura e lenta, ma è un uomo meraviglioso e un personaggio accattivante per tutti coloro che hanno sempre ci sorprende con la sua forza. Ha superato un Covid, due incidenti, una polmonite e cinque interventi chirurgici. Mio papà è il più grande esempio di resilienza, e mia madre al suo fianco accompagnandolo giorno e notte”.

Il genitore sta bene e anche lei è tornata a sorridere. Piquè l’ha tradita e il loro rapporto è finita, ma è “sopravvissuta“. Ha ammesso: