Maria Fida Moro, figlia del due volte presidente del Consiglio Aldo Moro, è morta, all’età di 77 anni, a Roma. A dare la notizia è stato il figlio Luca, i funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Morta Maria, la figlia di Aldo Moro

La donna, negli anni, aveva avuto vari problemi cardiaci e diversi tumori ed era ricoverata da tempo in una clinica romana, anche se non sono state rese note le cause della morte. La figlia dell’ex presidente del Consiglio ucciso dalle Brigate rosse è stata senatrice nella X legislatura, dal 1987 al 1992, eletta con la Democrazia Cristiana. Nel 1990 lasciò la Dc e passò al gruppo di Rifondazione Comunista come indipendente, poi nel 1993 entrò in un primo momento nel Movimento Sociale Italiano e,a causa dello sciogliemnto del partito, passò all’Alleanza Nazionale, che lasciò nel 1998. Nel 2008 aderì al Partito Radicale. Nel 2016 si è candidata al Comune di Roma come capolista di “Più Roma – Democratici e Popolari“, a sostegno di Roberto Giacchetti.

Il suo racconto della famiglia Moro

Nel libro La casa dei cento Natali, edito da Rizzoli, ha rccontato la storia della sua famiglia. Luca Moro, suo figlio, è il tanto amato nipote al quale Aldo Moro faceva riferimento nelle sue lettere dalla prigione.

