Ci avviciniamo alla festa delle donna ma episodi come quello di cui stiamo per parlare fanno riflettere su quanta strada ci sia ancora da fare per considerare la donna molto di più che un oggetto. Quando parliamo di stupro, indichiamo un modello di uomo pessimo a cui chi veramente è uomo non vuole essere accostato. La vittima stavolta è di Siena e ha parlato coraggiosamente delle difficoltà che si trova ad affrontare.

Stupro a Siena

A Chianciano una schermitrice di 17 anni è stata violentata. La giovane campionessa ha raccontato di essere stata stuprata da tre atleti della nazionale azzurra junior durante un ritiro ad agosto.

Ripercorrendo quei momenti è ancora visibile la paura nei suoi occhi mentre ricorda la serata passare a bere con i tre ragazzi per festeggiare delle gare. Poi ricorda di aver bevuto qualcosa e poi il risveglio in una stanza in stato di semi incoscienza.

Non poteva reagire e in effetti le analisi riscontrarono alcol e droga nel sangue.

I tre ragazzi si dicono innocenti ma la procura di Siena che ha aperto un’inchiesta, sta indagando. Lei però psicologicamente è a pezzi.

Le parole della ragazza violentata a Siena

“Non voglio lasciare la scherma, è tutto il mio mondo. Ma ho l’ansia quando salgo in pedana perché rivivo quegli istanti. Mi guardo allo specchio e mi sento danneggiata, come se fossi a pezzi. Non riesco a dormire”.

Questo un passaggio dell’intervista rilasciata a Il Messaggero, dove ha avuto anche un pensiero per chi invece le vuole bene, dicendosi dispiaciuta di destare preoccupazione.