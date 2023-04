Le condizioni di Silvio Berlusconi, dopo la quinta notte trascorsa in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, sono stabili. Il medico Alberto Zangrillo ha spiegato che la situazione è complicata, ma che sta reagendo alle terapie.

La quinta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi: la visita della figlia

Silvio Berlusconi è ricoverato da mercoledì al San Raffaele di Milano. Dopo la quinta notte in terapia intensiva, le sue condizioni restano stabili. Nel giorno di Pasqua ha ricevuto la visita della figlia maggiore Marina e dell’amico e presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. Ricevuta anche la visita della sua quartogenita Eleonora. Berlusconi chiede di tornare a casa, ma l’infezione polmonare persiste e Alberto Zangrillo ha dichiarato che “la situazione resta difficile ma sta rispondendo bene alle cure“.

I medici per il momento non si sbilanciano in previsioni, parlando di un quadro clinico che rimane “veramente difficile“, nonostante Berlusconi stia reagendo alle cure. Accanto al Cavaliere sono sempre presenti la sua compagna Marta Fascina e il suocero Orazio.

Le condizioni di Silvio Berlusconi

Il professore e medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, è arrivato all’ospedale San Raffaele, ma non ha rilasciato dichiarazioni. Per la giornata di oggi non è previsto un bollettino medico. Ieri, nel giorno di Pasqua, il direttore delle Terapie intensive generale e cardiochirurgia, è rimasto nella struttura per l’intera giornata, per monitorare le condizioni del Cavaliere. Il documento firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri parla di leucemia mielomonocitica cronica. Silvio Berlusconi è portatore da tempo di questa patologia “di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta“. “È attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare” si legge ancora nella nota. Sono tanti i fan che stanno percorrendo chilometri per andare a far visita a Silvio Berlusconi, esprimendo tutto il loro sostegno in questo momento così delicato.