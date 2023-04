Simone Coccia in lacrime per Stefania Pezzopane: "Soffro ad accettare l'amicizia"

Simone Coccia, ospite di Pomeriggio Cinque, non è riuscito a trattenere le lacrime per la fine della sua storia d’amore con Stefania Pezzopane.

Simone Coccia in lacrime per Stefania Pezzopane

Ospite di Pomeriggio Cinque, Simone Coccia è tornato a parlare della fine della sua storia d’amore con Stefania Pezzopane. L’ex gieffino e l’esponente del Partito Democratico si sono lasciati dopo nove anni ed entrambi sono apparsi addolorati per questa scelta. Incalzato da Barbara D’Urso, Simone è finito in lacrime e ha così spiegato il suo dolore:

Coccia, visibilmente provato, ha proseguito parlando degli attacchi degli haters che hanno subito sia lui che Stefania in questi nove anni. Ha dichiarato:

“Ma invece di prendervela con la donna, prendetevela con me no? Fa male perché ti ritrovi dopo tutto questo tempo con le persone che non smettono…”.