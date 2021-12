Skin è diventata mamma: il lieto annuncio arriva dai social

La cantante della band Skunk Anansie, Skin, ex giudice di X Factor Italia, è diventata mamma. Il lieto annuncio è arrivato dai social

La cantante è intervenuta sul suo profilo Instagram con questo messaggio: “Sono felice di annunciare che esattamente una settimana fa, alle 5.55 del giorno del Ringraziamento è nata la nostra piccola Lev Lylah, che pesa 2 chili e 800 grammi.

Sono incredibilmente felice di aver trascorso la più bella settimana della mia vita occupandomi di questa bellissima nuova anima insieme alla mia fantastica compagna Ladyfag. Questa piccola meraviglia ha sciolto il cuore a entrambe”.

Anche la compagna Ladyfag, performer e artista di New York, vero nome Rayne Baron, è molto contenta per la nascita della prima figlia: “Io e Skin siamo così orgogliose ed entusiaste di essere le sue mamme.” Interessante anche la scelta del nome della loro bambina, Lev Lylah, che si può tradurre come “Cuore della notte”

Skin e Ladyfag stanno insieme da cinque anni e avrebbero dovuto sposarsi proprio quest’anno, ma a causa della pandemia Covid, la cerimonia è stata rimandata a data da destinarsi. Non è un segreto che il matrimonio è sempre stato un sogno, non tanto nascosto di Skin, così come la gravidanza, mentre per il primo dovrà ancora aspettare il secondo è finalmente diventato realtà.