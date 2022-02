Soleil Sorge e Sophie Codegoni contro il GF Vip per il provvedimento disciplinare ad Alessandro Basciano: le accuse.

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge e Sophie Codegoni si sono scagliati contro la produzione del reality. Il motivo è da ricollegare al provvedimento disciplinare che è stato inflitto ad Alessandro Basciano nel corso della diretta.

Soleil e Sophie contro il GF Vip

Soleil Sorge e Sophie Codegoni non hanno accettato per niente il trattamento che il GF Vip ha riservato ad Alessandro Basciano. Quest’ultimo, nel corso della diretta in onda giovedì 17 febbraio 2022, è stato punito per aver avuto due discussioni molto accese nella Casa. La prima con Alex Belli, che ha quasi sfiorato la rissa, e la seconda con la fidanzata. L’ex tentatore, che ha sempre dimostrato di avere un bel caratterino, non ha chiesto scusa per i suoi atteggiamenti, tanto che Alfonso Signorini si è detto deluso da lui.

Non solo, Alessandro è stato sgridato anche per i comportamenti che ha avuto con lo staff del GF Vip. Nonostante tutto, Soleil e Sophie hanno preso le difese di Basciano.

Le accuse di Soleil e Sophie

A iniziare la discussione è stata proprio Sophie, che ha tuonato:

“Alex ha preso uno schiaffone in faccia da Delia… Se l’avesse fatto un uomo ad una donna tragedia perché é una tragedia”.

Soleil, di tutta risposta, ha replicato:

“Assolutamente, ma anche se lo fa una donna con un uomo… Concordo”.

Le due “Vippone” si riferiscono alla violenza che Delia Duran ha utilizzato con il marito Alex Belli. La modella avrebbe voluto spaccare una bottiglia in testa al consorte, ma non è stata vittima di alcun provvedimento da parte della produzione del GF Vip.

Lo sfogo di Alessandro Basciano

Quanto notato da Soleil e Sophie è stato percepito anche dal diretto interessato. Basciano, sfogandosi con la fidanzata, ha dichiarato: