Soleil parla del defollow ad Alex Belli e alle sorelle Selassié: per quale motivo ha smesso di seguirli?

Qualche giorno fa, Soleil Sorge ha piazzato diversi defollow, tra cui Alex Belli e le sorelle Selassié. Nelle ultime ore l’influencer italo-americana ha vuotato il sacco, spiegando il motivo per cui ha smesso di seguire gli ex coinquilini del GF Vip.

Soleil: il defollow a Belli e alle sorelle Selassié

Soleil Sorge, qualche giorno fa, ha fatto “pulizie di primavera” e ha smesso di seguire alcuni ex compagni d’avventura del GF Vip. Gli unfollow che hanno fatto maggiormente discutere sono stati quelli ad Alex Belli e alle sorelle Selassié. “Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo, Xoxo“, ha scritto Soleil per annunciare la sua presa di posizione.

Soleil: le parole sul defollow a Belli e alle sorelle Selassié

A distanza di qualche giorno dal defollow, Soleil ha vuotato il sacco, spiegando i motivi che l’hanno spinta a voltare le spalle a Belli e alle sorelle Selassié. La Sorge ha dichiarato:

“Il mio rapporto con Alex? Non c’è molto da dire, abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto dentro la Casa, poi le cose si sono un po’ andate a rovinare. Ed è stato quello che mi ha portato a tagliare i rapporti con lui una volta fuori la Casa. La simpatia resta, il bene anche, ma l’ho defollowato. Ho defollowato lui ed un po’ di altra gente perché vedevo dei teatrini che a me non piacciono“.

Soleil ha defollowato Belli e le sorelle Selassié perché non ama i tetrini. A questo punto, la domanda sorge spontanea: a cosa si riferisce?

A cosa si riferisce Soleil?

La Sorge ha proseguito:

“Sai questa voglia di visibilità che porta la gente ad esaltare ed esasperare le cose. Ho deciso in quel momento di defolloware un po’ di gente che mi stava simpatica prima ma ora non più, non ci siamo più sentiti e non ho più interesse di loro”.

A quanto pare, Soleil crede che Belli e le sorelle Selassié siano in cerca di visibilità e, come se non bastasse, ha ammesso che la simpatia che nutriva per loro è scemata.