Sonia Bruganelli contro La Pupa e il Secchione: “Un tentativo non riuscito”

Sonia Bruganelli ha scritto un post critico nei confronti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

Sonia Bruganelli ha scritto una frecciatina contro Barbara D’Urso e ha espresso il suo disappunto verso la nuova edizione de La Pupa e Il Secchione.

Sonia Bruganelli contro Barbara D’Urso

Sonia Bruganelli ha criticato la nuova edizione de La Pupa e il Secchione condotta da Barbara D’Urso e in particolare il modo in cui il format tv si sia trasformato in una sorta di reality show (cambiando decisamente rotta rispetto all’idea originale).

“Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragione d’essere nel “subire” le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse, lo posso pensare o è lesa maestà?”, ha scritto via social la moglie di Paolo Bonolis, reduce dalla sua prima esperienza come opinionista del GF Vip 6. Barbara D’Urso replicherà al suo commento? In molti tra i fan della trasmissione hanno replicato al post della Bruganelli, che però al momento non ha replicato alle critiche.

Gli ascolti de La Pupa e il Secchione

Nonostante le critiche ricevute, La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso ha ricevuto ottimi risultati in termini di ascolti. La prima puntata dello show, in onda martedì 15 marzo, ha ottenuto gli ascolti da parte di 2.003.000 spettatori con il 12.62% di share. La seconda invece ha raggiunto 1.370.000 spettatori e il 9.05% di share.

La terza ha registrato 1.228.000 spettatori (e l’8,2% di share). In tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere quali saranno le sorprese di questa nuova edizione del programma e soprattutto chi conquisterà la vittoria.