Sonia Bruganelli contro Miriana Trevisan: l'opinionista del GF Vip ce l'ha con lei a causa di Paolo Bonolis?

Fin dall’inizio del GF Vip, Sonia Bruganelli non è mai stata troppo delicata nei confronti di Miriana Trevisan. Secondo qualcuno, pare che tra le due ci sia stata qualche parola di troppo detta dalla showgirl nei riguardi di Paolo Bonolis.

L’opinionista del reality ha replicato al chiacchiericcio, scagliandosi ancora una volta contro la “Vippona”.

Sonia Bruganelli contro Miriana Trevisan

Niente da fare, Sonia Bruganelli non riesce ad apprezzare Miriana Trevisan. Il GF Vip, dopo quasi 6 mesi di messa in onda, sta per giungere a conclusione e l’opinionista non ha cambiato idea sulla showgirl. Nell’ultima puntata del reality più spiato d’Italia, non a caso, l’ha asfaltata ancora una volta.

Sonia ha esclamato:

“Miriana non ti senti un pochino subdola a dire a una signora come Katia, che è evidente che dopo cinque mesi ha una sua enorme fragilità che è anche quella dell’età, che tu l’hai aiutata quando aveva bisogno in quanto anziana? Se una persona l’hai aiutata.. Non ti mettere piagnucolare perché mi dai fastidio. Hai una voce piagnucolosa, terribile. Se sai dopo cinque mesi che una persona ha un punto debole, perché continui a mettere il dito nella piaga e poi a dire quante cose buone hai fatto per lei? Sei ridicola“.

Un attacco al vetriolo, che nelle ultime ore ha visto un seguito e anche una certa precisazione.

Le parole di Miriana su Bonolis

Secondo il settimanale Novella2000, Sonia non ama troppo Miriana perché quest’ultima si è espressa in modo carino nei riguardi del marito Paolo Bonolis.

Ospite di Rai Radio2, la Trevisan ha così parlato del conduttore di Avanti un altro:

“È un gran paroliere, ha un vocabolario molto ampio, ma alcune volte è un po’… Va beh, meglio lasciar stare, altrimenti entro in una polemica delle mie…”.

Intervistata da SuperguidaTv, la Bruganelli ha svelato il mistero, dicendo che non sapeva neanche che Miriana avesse espresso questo giudizio su Bonolis.

Pertanto, la sua antipatia nei riguardi della showgirl non ha nulla a che fare con il suo scivolone.

Il nuovo attacco di Sonia a Miriana

Sonia ha dichiarato:

“Non so di cosa stiamo parlando. Non ho letto. Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti. A questa affermazione si può dare un’accezione negativa o positiva. A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso. Non è la tipologia di donna che ammiro”.

Insomma, la Bruganelli non ha apprezzato Miriana al GF Vip e, molto probabilmente, non la riempirà di complimenti neanche in seguito.