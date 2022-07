Sonia Bruganelli difende Ilary Blasi: “Due pesi e due misure, che schifo”

Sonia Bruganelli ha preso le difese di Ilary Blasi via social dopo che i gossip hanno travolto la conduttrice.

Sonia Bruganelli difende Ilary Blasi

Dopo l’annuncio di separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti si sono sparsi numerosi rumor riguardanti delle presunte liaison della conduttrice.

In primis si è parlato di un suo interessamento verso l’attore Luca Marinelli (che alcuni mesi fa lei ha ammesso di non conoscere) e a seguire di un presunto flirt con l’ex di Belen, Antonino Spinalbese. Sonia Bruganelli non ha apprezzato questo tipo di rumors e si è scagliata contro i gossip via social: “Prima sarebbe Luca, poi sarebbe Antonino. Due pesi e due misure… Che schifo“, ha scritto nelle sue stories.

Intanto Ilary Blasi è partita per la Tanzania, forse proprio per proteggere sé stessa e i suoi figli da questo tipo di indiscrezioni.

Il messaggio di Sonia Bruganelli sull’addio

Dopo che Ilary Blasi e Totti hanno annunciato il loro addio sui social hanno iniziato ad avvicendarsi numerose indiscrezioni riguardanti i motivi che li avrebbero condotti alla rottura, compresi quelli riguardanti dei presunti tradimenti. Sonia Bruganelli si è schierata dalla parte della coppia scrivendo: “Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”.