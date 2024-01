Per Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è arrivata la svolta più importante della sua vita: sta per fare il suo debutto nel mondo del cinema

La svolta di Sophie Codegoni: dal Grande Fratello al mondo del cinema

Sophie Codegoni diventa attrice: il suo primo film uscirà a San Valentino

La carriera di Sophie Codegoni nel mondo del cinema è pronta a prendere il via con il suo primo film che uscirà il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Dopo aver annunciato la sua svolta come attrice, i fan non vedono l’ora di vedere la giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip sul grande schermo. Il film, intitolato “Romeo è Giulietta” e diretto da Giovanni Veronesi, rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Sophie. Questa opportunità le permetterà di mostrare tutto il suo talento e dimostrare al pubblico la sua versatilità come attrice. Nel cast del film figurano anche attori di grande calibro come Pilar Fogliati e Sergio Castellitto, rendendo ancora più interessante questa esperienza cinematografica per Sophie Codegoni.