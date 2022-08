Prima ci litiga in casa furiosamente, poi la insegue in auto e sperona la sua e infine spara alla moglie davanti ai Carabinieri e la ferisce seriamente

Spara alla moglie davanti ai Carabinieri che lo stavano fermando per i precedenti speronamenti all’auto della consorte e la ferisce. Femminicidio sfiorato in provincia di Parma e marito 60enne arrestato dai militari in flagranza di reato nel corso della notte a cavallo fra il 6 ed il 7 agosto.

L’ansa spiega che il grave episodio si è verificato intorno alle 2 della notte, come momento culminante e drammatico di una violenta lite domestica che poco prima c’era stata fra i due protagonisti della vicenda.

Spara alla moglie davanti ai Carabinieri

Ma cose è accaduto? Che nel bel mezzo di quella lite la donna, una 50enne, era scappata via di casa prendendo l’auto forse per sfuggire alle attenzioni violente del marito.

Marito che però l’aveva inseguita pure lui in auto. Ne era nato un inseguimento durante il quale la vettura del coniuge aveva speronato più volte quella della moglie che aveva allertato i carabinieri.

Gli speronamenti in auto e la chiamata al 112

Dalla centrale i militari avevano guidato la donna fin davanti alla caserma e lì per poco non si è arrivati alla tragedia vera. Una volta davanti ai militari l’uomo ha estratto una pistola regolarmente detenuta ed ha sparato alla donna due colpi ferendola, di striscio, a una spalla.

Il 60enne è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio. La donna è stata ricoverata è all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.