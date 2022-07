“Speriamo arrivi Putin, così fa ‘na pulita”: Loredana Bertè risponde al commento omofobo

Loredana Bertè non ha mai negato il suo sostegno alla comunità Lgbtqi+. "Se arrivasse Putin nemmeno tu potresti più scrivere", ha commentato la cantante.

Nel giorno in cui l’onda Pride ha colorato l’Italia a chiusura del mese internazionale per i diritti della comunità Lgbtqi+, Loredana Bertè, che non ha mai nascosto il suo supporto alla comunità arcobaleno, ha voluto rispondere sui suoi profili social a un commento omofobo.

L’insulto alla foto di un bacio tra due uomini

Un utente, Gabriele, ha pubblicato un insulto sotto la foto di un bacio tra due uomini che sembrano essersi appena uniti civilmente.

“Speriamo arrivi Putin, così fa ‘na pulita”

“Prendete due corde e appendetevi allo stesso albero tutti e due. Speriamo arrivi Putin, così fa ‘na pulita“, ha scritto Gabriele, rovinando il momento di festa dei due protagonisti.

Loredana Bertè ha ripreso foto e commento omofobo e risposto così: “Gabriele, ti dico una cosa, bello: se arrivasse Putin tu nemmeno più questi commenti incommentabili potresti scrivere e allora poi come sfogheresti tutta la tua frustrazione, una volta oscurati i social? Pensaci, leone da tastiera…”.

