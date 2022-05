Spezia-Lazio, insulti contro Ciro Immobile ripresi dalla tv e scoppia il caso

Una serie di insulti che sono stati rivolti all'attaccante laziale Ciro Immobile sono stati ripresi dai microfoni della tv.

Nel corso del match Spezia-Lazio è successo un episodio che ha fatto discutere non poco anche sui social. I microfoni della televisione hanno ripreso degli insulti al laziale Ciro Immobile e che sono stati avvertiti distintamente anche a chi l’ha partita l’ha seguita da casa, come testimoniano dei video che sono stati condivisi sulla piattaforma Twitter.

Il pubblico ligure di La Spezia ama Ciro Immobile (volume up). pic.twitter.com/FdRFjS7v0S — Riccardo (@Dulafive) April 30, 2022

Spezia-Lazio, insulti a Immobile vengono ripresi dalla televisione

Gli insulti contro l’attaccante sono arrivati proprio nel giorno in cui Immobile ha raggiunto la soglia delle 150 reti con la maglia biancoceleste.

Nonostante la vittoria ottenuta con un punteggio finale di 3-4 proprio per i laziali, nello stadio si sono avvertiti in modo chiaro e inequivocabile dei pesantissimi insulti: “Pezzo di m***”, sono le parole che sono state sentite a più riprese.

Le scuse dei commentatori Sky

Le offese contro il giocatore sono arrivate in particolare durante il calcio di rigore che ha decretato la rete dell’1-1 al 33esimo del primo tempo.

Un momento dunque particolarmente caldo nel quale è stato impossibile non sentire le grida provenienti dalla tribuna. Proprio a seguito di ciò i commentatori di Sky si sono scusati per l’accaduto anche se evidentemente non ne avevano alcuna responsabilità.