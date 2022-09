Spogliarello sexy in una casa di riposo per veterani a Taiwan: è polemica  

Accuse feroci dei media isolani dopo lo spogliarello sexy in una casa di riposo per veterani a Taiwan e anziani ospiti tutti in estasi

Uno spogliarello sexy in una casa di riposo per veterani a Taiwan alla faccia della Cina che vorrebbe invadere l’isola: è polemica però sulla scelta del luogo in cui fare quello spettacolo: alla Taoyuan Veterans Home va in scena uno spettacolo molto sexy ma qualcuno ha storto il naso perché la residenza è gestita dal governo.

E quel filmato che mostra una giovane ragazza intenta a mettere in scena uno spogliarello sexy, invece di dare beneficio agli anziani ex soldati presenti in struttura ha dato fastodio a molti, tanto che i social sono esplosi.

Spogliarello sexy nella casa di riposo

La Rsa in questione si trova nella città di Taoyan ed è una residenza gestita dal governo. Il Mid-Autumn Festival è una ricorrenza molto sentita e per l’occasione l’amministrazione ha deciso di fare un regalo speciale agli anziani ospiti: una stripper che ha mandato le coronarie dei veterani alle stessa quota dei caccia j-20 che volteggiano vicino ai cieli dell’isola.

Quando le immagini hanno iniziato a circolare sui social si sono levate polemiche feroci nel Paese asiatico.

L’amministrazione incolpa la ragazza

Essendo residenza dal governo che si occupa del personale dell’esercito in pensione i media hanno puntato il dito contro la scelta. Ad onor del vero la struttura si è poi scusata per l’accaduto, accusando a sua volta la ballerina, colpevole di essere andata oltre “quanto pattuito”.

Cioè? Avrebbe palpato i pazienti e permettendo agli anziani di toccarla a loro volta.