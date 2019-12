Ibrahimovic ha detto Si: l'attaccante svedese sarebbe vicinissimo ad indossare ancora la maglia del Milan.

Il fenomeno svedese Zlatan Ibrahimovic, 38 anni, sarebbe a un passo dal ritorno al Milan e alla Serie A. Maldini e Boban avrebbero convinto l’attaccante ex Los Angeles Galaxy a firmare per il club rossonero. Il suo arrivo a Milanello sarebbe addirittura previsto per i prossimi giorni. Mister Pioli potrebbe quindi contare sull’esperienza e sulla personalità dello svedese già da Gennaio 2020. E dopo la pesante sconfitta di Bergamo, un giocatore come Ibra potrebbe essere davvero molto utile.





Ibrahimovic al Milan

Ibrahimovic potrebbe presentarsi ai suoi nuovi compagni già alla ripresa degli allenamenti del Milan, fissati per lunedì 30 Dicembre 2019. Definito anche il contratto: 3 milioni di euro per sei mesi con rinnovo per un altro anno a 6 milioni legato al numero di gol realizzati (tale clausola sarebbe facilmente raggiungibile).

In pratica, la proposta è la stessa di un mese fa, ma con una formula diversa per quanto riguarda proprio il rinnovo, ora legato maggiormente alle prestazioni individuali (presenze e gol su tutte) che al piazzamento della squadra.

Ad Ottobre 2019, durante la presentazione della statua a lui dedicata a Malmoe, Zlatan Ibrahimovic aveva detto di sentirsi pronto al 100% per un eventuale ritorno nel calcio europeo: “lo sento da come gioco: faccio ancora la differenza. In Italia e in tutti Paesi”, aveva detto. Una buona notizia per i tifosi del Milan, certamente non tutti convinti che Ibra basti a risolvere i problemi della squadra. Sono molti, infatti, i tifosi rossoneri preoccupati per l’andamento della loro squadra del cuore. Attualmente, il Milan si trova all’undicesimo posto in classifica con 21 punti dopo 17 giornate.