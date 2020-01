Dakar 2020: pauroso incidente per Fernando Alonso nelle fasi iniziali della gara. La Toyota guidata dall’ex pilota di Formula 1 affiancato da Marc Coma si è ribaltata più volte precipitando da una duna.

Un errore a inizio gara che ha comportato un importante ritardo per la coppia spagnola. Dall’incidente, sia Alonso che il copilota sono usciti senza danni fisici. I piloti hanno quindi portato a termine la tappa della nota competizione di rally, dovendo però guidare con il parabrezza distrutto.

Alonso avrebbe commesso un errore nell’affrontare una duna, da cui la macchina è poi precipitata ruotando su sé stessa. Un pauroso spettacolo che fortunatamente non ha nuociuto ai piloti. Diversa purtroppo la conclusione di un altro incidente alla Dakar 2020: è finita in tragedia la tredicesima partecipazione al rally del pilota portoghese Paulo Gonçalves.

Attesissima l’edizione 2020 della Rally Dakar.

Due le novità che hanno catturato l’attenzione del pubblico: il cambio della location dal Sud America all’Arabia Saudita e la partecipazione del due volte campione del mondo di Formula 1, Fernando Alonso. Lo spagnolo riuscirà a soddisfare le aspettative?

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!

He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!

Live race updates ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5

— DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020