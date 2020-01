In un’intervista del 2011 a Radio DeeJay, Bryant aveva raccontato quale fosse il suo rapporto con l’Italia, in cui è cresciuto.

L’ex cestista americano, morto in un incidente dopo che il suo elicottero privato è andato a schiantarsi in California, è stato ospite più volte a Radio Deejay, durante la trasmissione “Deejay chiama Italia” condotta da Linus e Michele Savino. In un’intervista del 2011 Kobe Bryant ha raccontato il suo amore per l’Italia: “io sono cresciuto qua in Italia, sarà sempre un posto vicino al mio cuore, sempre”. L’ex cestista infatti, nonostante sia nato a Philadephia, è cresciuto in Italia, dove il padre, anche lui cestista nell’NBA, si era trasferito per giocare a basket nel Rieti. All’epoca Kobe aveva solo sei anni, ed oltre a Rieti ha vissuto anche a Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia, in cui aveva mantenuto anche delle amicizie.

Kobe Bryant in Italia

Kobe Bryant era figlio del pivot Joe “Jellybean” Bryant, che negli anni Ottanta giocò per ben sette stagioni in Italia per molteplici squadre, tra cui anche il Rieti. Proprio dal padre arriva la passione di Kobe per l’Italia, la sua città preferita era Reggio Emilia. Fin da piccolo praticava molto sport, giocava a calcio e basket ed era un tifoso del Milan. Rientrato negli Stati Uniti si dedicò interamente al basket dove divenne una vera e propria stella della pallacanestro, venne infatti selezionato nella National Basketball Association direttamente dal liceo; da allora, la sua carriera nella pallacanestro è sempre stata in salita.