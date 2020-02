Massimiliano Allegri sul futuro: “A settembre devo tornare al lavoro”

Massimiliano Allegri ha parlato dei suoi piani per l'imminente futuro da allenatore, spiegando che la sua idea è di tornare in panchina a settembre.

Si prospetta un ritorno in panchina per Massimiliano Allegri, il quale ha recentemente parlato del suo imminente futuro da allenatore dopo l’anno sabbatico che si è concesso a seguito della rottura con la Juventus. Il tecnico livornese ha infatti spiegati ai giornalisti dell’agenzia France Press il suo desiderio di tornare ad allenare entro il prossimo settembre, anche se senza specificare per quale squadra. Alcune voci lo darebbero tuttavia come uno dei papabili sostituti di Stefano Pioli al Milan.

Massimiliano Allegri e il futuro da allenatore

Ai microfoni dei giornalisti transalpini, Allegri ha dichiarato: “A settembre devo tornare. Altrimenti mi abituerò troppo ad essere in vacanza e non lavorerò mai più! Ho ancora altri tre mesi di ferie e va bene per me“. Al momento tuttavia non si sa ancora per quale squadra andrà ad allenare l’ex tecnico della Juve, il quale ci tiene però a smentire le indiscrezioni circa un suo probabile ingaggio per il Paris Saint Germain.

Sulla società parigina Allegri ribadisce infatti: “Interesse del PSG? Non parlerò del mio futuro, perché non c’è nulla di cui parlare per ora, e anche perché sarebbe irrispettoso nei confronti degli altri allenatori farlo.

Sono a Parigi solo per presentare il mio libro“.

Il giudizio su Jurgen Klopp

Interrogato invece su quale sia al momento il miglior tecnico in circolazione, il mister ha risposto senza esitazione: “Il migliore allenatore? In questo momento Klopp, da quando ha lasciato il Borussia Dortmund per andare al Liverpool, ha fatto passi da gigante. I grandi manager comprendono che tipo di squadra hanno davanti a loro, che tipo di giocatori hanno e come farli giocare nel miglior modo possibile”.