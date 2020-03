A causa dell'emergenza coronavirus salta anche la Coppa Italia: dopo Juventus-Milan, anche Napoli-Inter non si giocherà.

Dopo Juventus-Milan, arriva l’annuncio dal governo: anche la partita di Coppa Italia Napoli-Inter, in programma per la serata di giovedì 5 marzo, è stata rinviata. Si attende la conferma ufficiale. Nella serata di martedì 3 marzo, infatti, Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera alla modifica del calendario proposta dalla Lega Calcio. In serata, infine, era arrivata la risposta anche dal presidente del Napoli.





Napoli-Inter rinviata

L’emergenza coronavirus ferma anche la Coppa Italia: anche la partita Napoli-Inter, come Juventus-Milan, è stata rinviata. Lo si apprende da fonti del governo, che nella serata di martedì 3 marzo ha varato alcune misure di contenimento dell’epidemia. L’amministratore delegato dell’Inter, Marotta ha accolto la decisione, non ancora ufficiale ma decisamente molto probabile, dicendo: “Non sappiamo ancora nulla, ma ci adegueremo a quello che decideranno“.

Per quanto riguarda la Uefa, invece, fonti ufficiali hanno dichiarato che, allo stato attuale, si svolgeranno le partite di Europa League o Champions League a porte chiuse. Si valutano, però, eventuali cambiamenti sull’evolversi della situazione.

“Siamo al corrente della situazione – ha chiarito il presidente dell’Uefa Ceferin -, e informati costantemente. Le gare di ritorno degli ottavi si svolgeranno nei modi previsti inizialmente”.

Sport in Spagna

Nel frattempo, il ministro della Salute della Spagna, Salvador Illa ha emanato una decisione: “Abbiamo consigliato – ma la scelta finale dipenderà dalle comunità autonome – che gli eventi (sportivi ndr.) che prevedano grande affluenza di pubblico, e soprattutto pubblico che arriva dalle zone di rischio (vi ricordo che le zone di rischio sono 4 regioni del nord Italia più Cina, Giappone, Corea) siano giocati a porte chiuse”. “La scelta – ha proseguito il ministro – riguarda Valencia-Olimpia Milano di basket, Valencia-Atalanta del 10 marzo, Getafe-Inter e Girona-Venezia di basket femminile”.