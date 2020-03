La Lega Calcio e l'Eca di Agnelli avrebbero trovato l'accordo per concludere la Serie A e disputare lo scudetto entro 45 giorni.

La Lega Calcio, la Uefa e l’Eca hanno trovato l’accordo per concludere la Serie A entro il 15 luglio: dopo l’ipotesi playoff, è stato deciso che le squadre scenderanno in campo per lo scudetto entro 45 giorni, poi si procederà con l’organizzazione delle coppe europee.

Serie A, accordo per lo scudetto

Le possibilità che la Serie A possa tornare in campo a maggio rimangono ancora incerte e da settimane le varie delegazioni Uefa insieme alle associazioni dei calciatori e dei club stanno cercando possibili situazioni per ovviare ai problemi economici che potrebbero mandare in crisi il calcio italiano.

Le perdite stimate arrivano fino a un miliardo, ma nel frattempo qualcosa sembra muoversi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe passata l’idea di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, nonché dell‘ECA (ente che si occupa di tutelare gli interessi delle società europee) di concludere i campionati nazionali, posticipando la data di tutte le competizioni europee.





Tutto in 45 giorni

La Lega Calcio avrebbe espresso il suo voto a favore della seguente proposta: riprendere tutti i campionati a giugno e terminarli entro il 15 luglio, affinché venga garantita la validità dei campionati in termini di scudetto, retrocessioni e qualificazioni alle coppe europee.

Ci si giocherà tutto in 45 giorni, dove le squadre quindi giocheranno ogni tre giorni, sia in settimana (al posto delle coppe) che nel weekend.

Una corsa contro il tempo per far sì che tutte le leghe europee possano allinearsi, per poi ritornare ad organizzarsi sul lato delle coppe come Champions League ed Europa League, che al momento rimarrano sospese fino a data da destinarsi.