Il governo giapponese e il CIO hanno trovato l'accordo per il calendario delle Olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate al 2021.

Dopo l’accordo raggiunto tra il governo giapponese e il CIO, è stato deciso anche il calendario ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (che, nonostante il nome, si terranno nel 2021 a causa dell’emergenza coronavirus).

Olimpiadi Tokyo 2020: il calendario

Era nell’aria da tempo e e alla fine si è trovato un accordo. Le Olimpiadi previste per l’estate 2020 sono state rinviate per l’emergenza coronavirus: da circa una settimana CIO e governo giapponese discutevano per trovare possibili soluzioni, senza compromettere altre date del fitto calendario.

Alla fine le due parti hanno trovato l’accordo: i Giochi di Tokyo si terranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021,esattamente a un anno di distanza dalle date stabilite in origine (24 luglio-9 agosto 2020). I Giochi paralimpici, invece, si terranno invece dal 24 agosto a domenica 5 settembre.





Nessuna modifica

I Giochi sono stati di fatto rinviati di un anno, scelta che in parte creerà ancora più problemi per alcuni sportivi che adesso dovranno rivedere il loro allenamento in vista del prossimo anno, e soprattutto dovranno fare i conti con l’età anagrafica.

Dal punto di vista meramente economico, però i Giochi continueranno a chiamarsi ufficialmente “Olimpiadi e Paralimpiadi Tokyo 2020”.

Dal punto di vista organizzativo e del marketing, infatti, sarebbe impossibile per gli organizzatori corregere la data e rimodulare tutta la comunicazione effettuata dal 2013 (anno in cui sono state assegnate le Olimpiadi alla nazione nipponica) al 2020, anno in corso, senza contare gli investimenti fatti negli ultimi 7 anni, difficilmente recuperabili in caso di modifiche.