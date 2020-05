Inaki Williams rivela che nonostante la quarantena il suo rapporto di coppia procede a gonfie vele: l'attaccante ha 7 rapporti a settimana.

L’attaccante dell’Athletic Bilbao Inaki Williams ha raccontato la sua quarantena iniziata lo scorso marzo insieme alla fidanzata Patricia Moraless. Dover rimanere in casa per loro non sembra affatto un peso: anzi, per il giocatore è sicuramente un piacere. In una recente intervista, infatti, Inaki ha rivelato di consumare 7 rapporti intimi a settimana e di aver quindi battuto il numero registrato precedentemente. Ma come sta vivendo la quarantena?

Inaki Williams in quarantena

Soltanto un anno prima Inaki aveva raccontato la sua vita privata e intima nel programma La Resistencia di Movistar+: “Ho tra i 5 e i 10 milioni di euro e ho rapporti per quattro volte a settimana“, diceva il giocatore. Ma ai tempi del lockdown, costretto in casa con la fidanzata, l’attaccante ha voluto aggiornare i suoi dati.

Infatti, il periodo di quarantena è stato molto piacevole per Inaki Willliams che ha rivelato – in una recente intervista – di consumare ben 7 rapporti intimi a settimana.

L’attaccante di 25 anni durante il periodo di quarantena che sta trascorrendo con la fidanzata Patricia Moraless, non rinuncia a tenersi in forma. Anzi, non solo si allena in palestra e con il pallone, ma non si priva neppure di coccole e tenerezza. Lui stesso rivela allo YouTuber DjMaRiio: “Ho già detto durante il programma ‘La Resistencia’ che riuscivo ad allenarmi e avere quattro rapporti alla settimana – premette Inaki -. Ora potrei dirti che siamo al sette su sette. Sto facendo il pieno in questo periodo“.





Spostando poi l’attenzione sul suo stipendio, l’attaccante dell’Athletic ha rivelato : “Guadagno più di 3 milioni di euro, ma nulla è piovuto dal cielo.

Tutto quello che ho è frutto del lavoro, un lavoro e un impegno quotidiano”. E conclude: “Sono molto felice, sono molto felice dove sono, ho realizzato grandi cose ma non mi accontento. Voglio di più. Voglio portare l’Athletic Bilbao ai massimi livelli, se possibile, e continuare a lottare per ottenere risultati buoni”.