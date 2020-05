L'Eurolega ed Eurocup sono state cancellate: è arrivata la decisione ufficiale. Le due più importanti manifestazioni europee di basket non riprenderanno.

Dopo mille pause di riflessione è arrivato l’annuncio ufficiale: Eurolega ed Eurocup sono annullate a causa della pandemia Coronavirus. ad annunciarlo è stata la stessa Eurolega con un comunicato sul proprio sito.

Eurolega 2020 cancellata causa pandemia

Il Presidente Jordi Bertomeu ha preso la sua decisione: troppi rischi per la salute dei giocatori e dello staff. Non era possibile riprendere anche a causa della differenza di evoluzione del Covid-19 nei vari Paesi, che “non garantisce unanimità per allenamenti e preparazione delle gare”.

Una decisione subito accettata dalla quasi totalità dei club. Si chiude così ufficialmente la stagione per Olimpia Milano (Eurolega), Virtus Bologna e Reyer Venezia (Eurocup). Tutto era stato sospeso il 12 marzo 2020 in attesa di sviluppi sulla pandemia. “Avendo esplorato ogni possibilità di ripresa, abbiamo deciso di cancellare il resto della stagione di Eurolega, Eurocup, Euroleague Basketball Next Generation Tournament e EuroLeague Academy”, si legge nel comunicato.

Bertomeu: “Decisione più difficile di sempre”

Questo l’annuncio di Jordi Bertomeu, Presidente dell’Eurolega: “Senza dubbio è stata la decisione più difficile della nostra storia ventennale – si legge nel comunicato -. Siamo stati costretti, per ragioni di forza maggiore, a cancellare la più eccitante stagione europea di sempre. Dopo due mesi e mezzo, in cui tutte le parti hanno cercato ogni possibile via per la ripresa, ci siamo dovuti arrendere a qualcosa di cui non avevamo il controllo. Spiace per i tifosi, sempre più appassionati. Ora dobbiamo già pensare al futuro, per programmare una nuova era”. L’Eurolega ha anche ufficializzato che le 18 squadre del 2020-2021 saranno le stesse di questa stagione, con l’Olimpia Milano unica rappresentante italiana.