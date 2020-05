Radja Nainggolan ha perso la nipote, morta a causa di un cancro che per un anno ha dovuto affrontare anche la moglie Claudia.

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha subito una grave tragedia familiare: la nipote, infatti, è morta di cancro, dopo una lunga malattia. Si Instagram il calciatore belga ha voluto ricordarla con un post affettuoso. Un male che la famiglia del Ninja ha vissuto con la malattia della moglie Claudia, ora in piena fase di riabilitazione dopo un anno di chemioterapia e sacrifici.



Dramma Nainggolan: nipote morta di cancro

Un grave lutto ha sconvolto la vita di Radja Nainggolan: la nipote del centrocampista del Cagliari è morta di cancro, dopo una lunga malattia. Il giocatore belga ha voluto postare su Instagram una foto della ragazza, in cui la ricorda con tanto affetto e commozione: “Tesoro, mancherai a tutti… Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, a sorelle e fratelli, a tutti… Così giovane, non riesco ancora a crederci. Ora vai dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà. Ci mancherai”.





Nemico conosciuto

La parola “cancro” non è nuova per il giocatore del Cagliari. Nell’estate del 2019 la moglie Claudia Lai aveva scoperto di aver il cancro al seno, dichiarando che lo avrebbe affrontato con l’aiuto del marito, tra sacrifici e chemioterapia.

Per questo motivo Nainggolan aveva accettato il prestito al Cagliari dall‘Inter, e dopo un anno di lotte, la moglie era tornata a parlare sui social: “Nella vita non bisogna mai rassegnarsi… Chiunque può arrendersi, è la cosa più semplice del mondo, ma resistere quando tutti gli altri si aspettano di vederti cadere a pezzi, questa è la vera forza…. si, forza e determinazione… ecco come il mio fisico ha reagito ma sopratutto è cambiato in questi 2 mesi, nonostante le cure…“.