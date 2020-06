"Il suo cuoricino ha ceduto, ho provato a rianimarla ma non è servito a niente": l'addio commosso di Lewis Hamilton per il suo cane Coco.

Il sei volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, è in lutto. Sui suoi social ha ricordato la perdita del suo cane Coco.

Hamilton in lutto: “Ho il cuore a pezzi”

Con un post pubblicato su Instagram, il famoso pilota di Formula 1, in attesa della ripartenza, ha condiviso con i suoi fan la triste perdita del suo Coco, un bulldog inglese al quale era molto legato.

“Ieri sera alle 21 circa, la mia bellissima bambina Coco è morta a casa con la famiglia al suo fianco“, ha annunciato. Pubblicando la foto del suo cane, nella didascalia allegata alla foto ha scritto: “Il suo cuoricino ha ceduto, pensiamo che sia stato un infarto. Ho provato a rianimarla ma non è servito a niente”.

Quindi ha aggiunto: “Aveva vissuto un giorno speciale, era più felice di quanto non l’avessi vista da molto tempo. Era un cane così speciale, nato con così tanti problemi e mi sento così fortunato ad averla adottata“.

Infatti, ha spiegato: “Il suo allevatore ha detto che avrebbe dovuto sopprimerla, perché non sarebbe stata in grado di permettersi tutte le cose di cui avrebbe bisogno per sopravvivere. Ha fatto molto per diventare la cagna amorosa e pigra che era”.

L’ultimo giorno della sua Coco

Sul suo ultimo giorno di vita, ha detto: “Abbiamo condiviso un momento speciale giocando insieme, un momento che non dimenticherò mai. Mi mancherà il suo russare e quanto fosse felice sempre ogni volta che mi vedeva“.



Poi ha fatto sapere: “Aveva solo 6 anni, era in salute e felice. Naturalmente, il mio cuore è spezzato ma spero che sia in un posto migliore“.