Si è spento lo sciatore norvegese Finn Christian Jagge per una malattia fulminante. Era stato il grande rivale di Alberto Tomba.

Finn Christian Jagge, lo sciatore norvegese grande rivale di Alberto Tomba negli anni ’90, è deceduto all’età di 54 anni per una malattia fulminante. Il triste annuncio è stato dato dalla moglie Trine-Lisa che affida a Facebook il suo strazio : “Il nostro amore più grande, il nostro più grande eroe, il miglior papà del mondo e il miglior marito del mondo, è morto oggi, dopo una grave malattia.

Il dolore è indescrivibile, siamo completamente devastati”. Altro grave lutto nello sport dopo la morte del campione di snowboard Alex Pullin avvenuta ieri in Australia.





Morto Finn Christian Jagge

Jagge era destinato allo sport, figlio di una mamma sciatrice e padre tennista.

In entrambe le discipline lo sciatore norvegese non sfigurava, anche se dava il meglio di se con scarponi, caschi e sci: “In ambiente alpino era una leggenda” ha confessato Kjetil André Aamodt, suo connazionale e uno dei più grandi dello sci di tutti i tempi. Un male oscuro se l’è portato via lasciando moglie e due figli.

Da anni brillante commentatore televisivo in Norvegia dove lo sci è tenuto in alta considerazione ed è seguito da milioni di appassionati, Jagge vinse l’oro ai Giochi di Albertville del 1992 battendo in uno storico duello in slalom gigante il nostro Alberto Tomba.

In Coppa del Mondo sette i successi dello scandinavo, tra cui due vittorie al Sestriere e due a Madonna di Campiglio, località in cui lo scorso febbraio una ragazza venticinquenne ha trovato la morte sugli sci.