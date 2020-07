Inter, la seconda maglia 2020/2021 non piace ai tifosi nerazzurri che chiedono più rispetto della tradizione.

La stagione calcistica deve ancora concludersi causa coronavirus, ma sia sul mercato che su altri aspetti, sono molte le società che già guardano al prossimo anno. L‘Inter, ad esempio, dove aver già presentato la prima divisa per la stagione 2020/2021, presenta ora anche la seconda maglia.

Nel più classico dei canoni della storia interista sarà bianca sul fondo mentre la grande novità sarà una sorta di scacchiera, con strisce nerazzurre. La scelta, dopo essere stata anticipata dal noto portale Footy Headlines, ha scatenato i social, dove sono molti i tifosi della squadra guidata da Antonio Conte a non aver apprezzato la seconda maglia. Le critiche non avevano risparmiato neanche la prima divisa per la prossima stagione in quanto le bande nerazzurre a zig zag non avevano convinto i tifosi più tradizionalisti.

Resta ora da scoprire la terza che, sempre secondo Footy Headlines, potrebbe riprendere le tonalità di colore simili a quella della stagione 1997/1998 (con righe orizzontali), indossata da Ronaldo e compagni in occasione della finale di Coppa Uefa di Parigi.

Inter, la seconda maglia del 2020/2021

Come dicevano sono in molti coloro che non hanno apprezzato la seconda maglia dell’Inter.

Su Twitter infatti, attraverso il proprio canale ufficiale, Footy Headlines ha messo in mostra il fronte retro della maglietta. Scatenando commenti del tipo: “What’s This”, ma anche simpatiche immagini che ritraggono la stessa maglietta utilizzata per giocare a tris.

La vicenda ha attirato naturalmente anche gli sfottò da parte dei tifosi di altre squadre che non hanno perso occasione per prendere in giro la compagine nerazzurra.