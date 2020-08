Una Roma da dimenticare si fa superare agevolmente dal Siviglia agli ottavi di finale di Europa League e dà l'addio definitivo alla competizione.

La prima partita della nuova Roma di Dan Friedkin mostra come ci sia ancora molto da fare per rendere competitiva la compagine capitolina, sconfitta agevolmente dal Siviglia negli ottavi di finale di Europa League. Gli uomini di Fonseca non riescono infatti a trovare minimamente il focus del match, andando sotto di due gol già nel primo tempo e regalando la qualificazione ai quarti agli spagnoli.





Europa League, Roma sconfitta dal Siviglia

A condizionare pesantemente la gara dei giallorossi sono state in particolare le scarse prestazioni di Pau Lopez e di Ibanez, autori di numerosi errori in fase difensiva. Il portiere romanista viene messo sotto pressione dagli spagnoli già al 12esimo da Koundé che con un colpo di testa prende in pieno la traversa avversaria sfiorando un potenziale vantaggio.

La manifesta inferiorità della Roma fa però si che passino soltanto dieci minuti per l’effettivo gol del Siviglia, siglato al 22esimo da Reguilòn sfruttando una percussione dalla trequarti. Nonostante la coppia Cristante-Diawara in attacco i giallorossi non riescono ad emergere e la prima occasione da gol per loro arriva soltanto al 35esimo, ma Diego Carlos salva sicuro contro Zaniolo.

A un minuto dalla fine del primo tempo arriva però il raddoppio del Siviglia con En-Nesyri, che sfrutta un provvidenziale assist in area di Ocampos.

Il secondo tempo non cambia di molto l’atteggiamento con cui la formazione capitolina gestisce la partita, subendo persino il gol del 3 a 0 di Koundé, poi annullato dall’arbitro per fuorigioco. Sul finale arriva anche la traversa di Banega ma la Roma è completamente nel pallone e termina il match con un cartellino rosso per Mancini a causa di una gomitata nei confronti di de Jong.