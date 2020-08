Europa League, Siviglia-Inter: dove vederla in tv e streaming

Finale di Europa League tra Siviglia-Inter: dove vederla in tv e streaming.

Questa sera, 21 agosto, alle ore 21 inizierà l’ultimo atto di questa quanto mai stravagante stagione di Europa League e non solo. Di fronte ci saranno il Siviglia e l’Inter che si affronteranno nello Stadion Köln di Colonia, in Germania, rigorosamente a porte chiuse e in campo neutro come previsto dal protocollo della Uefa.

Ci saranno i consueti 90 minuti di gioco e, se ce ne sarà bisogno, si andrà prima ai tempi supplementari (2 da 15 minuti) e, in caso di immutata parità, ai rigori. Il Siviglia ha già vinto 5 volte il titolo, l’Inter 3, ma ha dalla sua anche il successo in Champions League nel 2010. Una sfida tra il calcio spagnolo e quello italiano tutta da seguire. L’ultima italiana a vincere quella che allora si chiamava Coppa Eufa è stato il Parma delle meraviglie nella stagione 1998-1999.

Siviglia-Inter: dove vederla

La diretta televisiva dell’incontro si potrà vedere in diretta tv e in streaming: nel palinsesto e nella programmazione, infatti, la finale andrà in onda sia su Tv8, in chiaro, sia sui canali riservati agli abbonati della piattaforma satellitare di Sky: Sky Sport 1 (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).





Ricordiamo che sarà possibile seguire l’incontro anche utilizzando Sky Go, l’applicazione per la visione in streaming dell’evento sempre riservato agli utenti del network satellitare. Basta scaricare la app sui dispositivi abituali (pc, smartphone, tablet o notebook) per accedere al servizio.

C’è ancora una possibilità online: ovvero, collegarsi a Now TV registrandosi e pagando il ticket previsto.