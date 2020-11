Il difensore bianconero Demiral si è fatto male nella sfida di campionato contro il Cagliari.

Non arrivano buone notizie per la Juventus di mister Andrea Pirlo. Dopo il bel successo di sabato sera maturato contro il Cagliari per l’8^ giornata di Serie A, i bianconeri devono fare i conti con un infortunio che darà delle belle grane per i prossimi impegni.

Infatti, il centrale difensivo Merih Demiral ha subito, nel corso dell’ultimo match di campionato, un problema alla gamba destra.

Juventus: le condizioni di Demiral

Per la squadra bianconera è pura emergenza in difesa dato che il calciatore turco dovrà stare fermo per circa 10 giorni. A comunicarlo è stata la stessa Juventus attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club e sui canali social. “Merih Demiral è stato sottoposto nella giornata odierna presso il J Medical a risonanza magnetica che ha evidenziato un quadro di elongazione del muscolo ileopsoas di destra.

I tempi di recupero sono di circa 10 giorni”.

Con questa nota, la società torinese ha dato dunque notizia del k.o. del proprio difensore classe 1998. Una vera e propria grana per Pirlo che dovrà dunque rinunciare al centrale per almeno i prossimi due impegni tra Champions League e campionato che la Juventus disputerà rispettivamente contro il Ferencvaros e il Benevento, martedì e sabato sera.

Emergenza difesa

Il k.o. muscolare di Demiral si aggiunge ad una situazione già piuttosto complicata in casa Juventus. Infatti, sebbene Matthijs de Ligt sia tornato dopo il lungo stop, gli altri due centrali di ruolo Chiellini e Bonucci sono fermi per infortuni.

Per Pirlo, dunque, sarà rebus difesa per le prossime due gare. L’ipotesi più plausibile è quella di vedere un reparto inedito con Cuadrado, Danilo, de Ligt e Alex Sandro con un unico difensore centrale di ruolo che è, appunto, il rientrante olandese.

Negli altri reparti, invece, qualche gioia con il gallese Ramsey ristabilito e probabilmente già a disposizione per la gara di Coppa.