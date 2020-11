Il mondo piange la morte di Maradona: tante le parole e i ricordi pubblicati sui social, tra cui quelle del figlio Diego Junior.

Il ricordo di Diego Maradona Junior al padre: “Il capitano del mio cuore non morirà mai”, scrive in una commovente Instagram story il figlio del Pibe de Oro.

Il ricordo di Diego Junior a papà Maradona

Il mondo piange la scomparsa di Diego Armando Maradona: lutto per gli appassionati di calcio del mondo intero e non solo.

Dopo la notizia della morte del Pibe de Oro, il figlio Diego Armando Junior si è espresso lasciando sui social una commovente story in ricordo del padre scomparso: scrive “il capitano del mio cuore non morirà mai”.

Il post di Cristiana Sinagra su Facebook

Non solo Diego Junior, ma anche Cristiana Sinagra, la donna napoletana dalla cui relazione è nato 34 anni fa il ragazzo, scrive in ricordo del numero 10 di Argentina e Napoli. «Tu per me non andrai mai via… ti ameremo per sempre e tu lo sai, ci mancherai da morire…»: questa la didascalia che accompagna la foto che ritrae la Sinagra, Diego junior e Maradona, pubblicata sul suo profilo Facebook.

Napoli piange El Pibe

Lacrime, striscioni, manifesti e bandiere ai balconi accompagnano il lutto che la città partenopea sta vivendo:

una veglia davanti lo stadio San Paolo, l’omaggio degli Ultras all’esterno della Curva B e un lungo striscione affisso. Altri tifosi si radunano dinanzi al murales che lo ritrae nei Quartieri Spagnoli, dove sono comparsi anche i primi manifesti funebri attaccati sul muro dove sono ritratti Pino Daniele, Totò e Massimo Troisi.

Previsto il 26 novembre il flash mob con l’esposizione al balcone di bandiere con il volto di Maradona insieme a quelle dell’Argentina e del Napoli. La città Napoli è in lutto e versa innumerevoli lacrime per il campione eroe di tante vittorie.