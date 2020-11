Diego Armando Maradona Jr non ha reagito bene alle critiche di Giuseppe Cruciani e David Parenzo al padre.

Non solo parole di elogio nei confronti di Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre. Mentre in tanti onorano il Pibe de Oro, qualcuno fa leva sulle ombre della sua vita: dalla droga alle presunte violenze sulle donne. Tra questi anche i due giornalisti Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che lo hanno più volte definito un cocainomane nel corso della trasmissione radiofonica La Zanzara, disprezzando il suo personaggio.

L’offesa non è andata giù al figlio dell’ex calciatore argentino, Diego Armando Jr.

La risposta di Maradona Jr.

“Giuseppe Cruciani e David Parenzo, pregate di non incrociarmi mai nei corridoi di Mediaset!”, questa la minaccia di Diergo Armando Maradona Jr. nei confronti dei due giornalisti dopo la messa in onda del format radiofonico in cui discutevano della morte del Pibe de Oro.

I due volti di Radio 24, dopo avere ricevuto numerose critiche, si sono resi conto di avere esagerato.

Si sono dunque scusati per l’uscita infelice. Lo ha annunciato proprio il figlio dell’ex calciatore argentino, avuto in una relazione con Cristiana Sinagra e riconosciuto nel 2017. “Ho appena ricevuto le scuse per le frasi e per il gioco inopportuno che hanno fatto. Per me la questione è chiusa“, ha scritto nelle storie di Instagram.