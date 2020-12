Funerali Paolo Rossi, le lacrime di Roberto Baggio

Baggio in lacrime al funerale di Paolo Rossi.

Nel Duomo di Santa Maria Annunciata a Vicenza è stato dato questa mattina, 12 dicembre, l’ultimo saluto a Paolo Rossi, il campione di Spagna ’82, l’attaccante dei gol al Brasile che ha fatto gioire una nazione intera. Ai funerali di Pablito, così come era stato soprannominato proprio durante quel Mondiale, erano presenti molti dei suoi ex compagni di nazionale e dei vari club in cui ha giocato.

Circa 300 persone, radunatesi nel rispetto delle attuali norme anti covid. Tra loro c’era anche Roberto Baggio, in lacrime per la scomparsa di un grande campione del calcio.

Funerali Paolo Rossi, Baggio in lacrime

Paolo Rossi e Baggio hanno in comune molte cose: l’amore per il calcio, l’istinto del gol e il Vicenza, punto di partenza della carriera di entrambi.

Per il Divin codino la maglia bianco rossa del settore giovanile era arrivata nel 1980, Rossi invece più o meno in quel periodo andava via, direzione Perugia.

Molti anche i messaggi d’amore da parte di altri campioni del mondo dell”82, come quello di Cabrini che ha così ricordato Pablito: “Non ho perso solo un compagno di squadra ma un amico e un fratello. Insieme abbiamo combattuto, vinto e a volte perso, sempre rialzandoci anche davanti alle delusioni”.

Dopo i funerali, la salma sarà cremata per poi essere riportata a Bucine, in provincia di Arezzo, per volontà della famiglia. In Val d’Ambra Rossi riposerà vicino alla moglie e alle figlie.