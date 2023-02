Stefano Corti ricoverato d'urgenza: "Non si riesce mai a stare tranquilli"

Stefano Corti ricoverato e operato d'urgenza per distacco della retina: come sta?

Stefano Corti, inviato de Le Iene molto apprezzato, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un distacco della retina.

Il compagno di Bianca Atzei è stato immediatamente operato e adesso è in convalescenza.

Stefano Corti ricoverato d’urgenza

“Ho appena appreso una notizia non bellissima. Sono appena uscito dal pronto soccorso del Fatebenefratelli. Ho un distacco della retina dell’occhio destro. Domani mattina pre ricovero e poi mi diranno quando sarò ricoverato“, ha annunciato Stefano Corti via Instagram. L’inviato de Le Iene non ha perso la sua ironia, ma il ricovero d’urgenza ha allarmato i fan.

Stefano Corti operato: le parole di Bianca

Ad annunciare che Stefano è stato operato è stata la compagna Bianca Atzei. Via social, la cantante ha condiviso uno scatto con il piccolo Noa, nato qualche settimana fa, e ha scritto:

“In bocca al lupo papotto per l’operazione. Siamo con te e ti amiamo tanto”.

Come sta Stefano Corti?

Dopo l’operazione, Stefano è tornato sui social e con la solita ironia ha comunicato ai fan le sue condizioni di salute. Corti ha dichiarato: