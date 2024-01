Stefano De Martino e Carmen Russo, è in corso un flirt tra i due?

Stefano De Martino, noto conduttore Rai, è stato recentemente coinvolto in una serie di voci riguardanti un presunto flirt con la celebre ballerina Carmen Russo. Tuttavia, queste voci sono state smentite categoricamente da Russo stessa, che ha affermato con fermezza che non c’è alcun fondamento di verità in tali affermazioni. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Nuovo, la showgirl ha espresso il suo disappunto riguardo a questi pettegolezzi infondati e ha voluto chiarire definitivamente la situazione.

Stefano De Martino e Carmen Russo: il presunto flirt smentito

L’intervista esclusiva: “Nessun flirt con De Martino”

Nell’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Nuovo, Carmen Russo ha avuto l’opportunità di mettere definitivamente in chiaro la situazione riguardante il presunto flirt con Stefano De Martino: “In giro dicono che io abbia un flirt con de Martino. Ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto? De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano. Però io non ho mai cercato il toy boy. Stefano ha sempre bellissime donne e immagino che lui si sia fatto una risata. Come ho scoperto questo gossip? Grazie ad uno dei miei amici. Questa notizia me l’ha girata un amico che è sempre connesso, voleva sapere come stessero le cose. Mi ha fatto vedere quello che hanno detto e gli ho spiegato che non era vero nulla”

La determinazione di Carmen Russo nel difendere la sua reputazione

La showgirl ha dimostrato una grande determinazione nel difendere la sua reputazione e quella della sua famiglia da queste false informazioni. Durante l’intervista, ha espresso il suo disappunto riguardo alla diffusione di notizie infondate e ha sottolineato l’importanza di verificare sempre le fonti prima di credere a qualsiasi cosa. La showgirl ha ammesso di essere rimasta ferita dalle voci false sul suo presunto divorzio da Enzo Paolo Turchi, suo marito da anni, ma ha voluto mettere in chiaro che il loro matrimonio è solido e non c’è alcuna crisi in corso. Ha ribadito con forza che le voci su una presunta crisi matrimoniale sono semplicemente bufale. Russo si è consolata sapendo che sua figlia Maria può vedere la loro quotidianità e non crede a queste menzogne, ma allo stesso tempo ha voluto lanciare un messaggio chiaro: bisogna fare attenzione alle fake news e non dare credito a pettegolezzi infondati che possono danneggiare la vita personale e professionale delle persone.