Stefano De Martino è single e felice, almeno questo è quanto si coglie da un like al vetriolo che in molti hanno letto come una frecciatina a Belen. Nel frattempo, al posto della fede, spunta un grande anello d’oro.

Stefano De Martino: “Meglio single che infelice”

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è nuovamente giunta al capolinea. Mentre lei si sta godendo le vacanze insieme alla nuova fiamma Elio Lorenzoni, lui è in Sardegna con gli amici. Insomma, la solita solfa a cui assistiamo da anni: la showgirl argentina si consola e il conduttore napoletano indossa la maschera di frate francescano. Nelle ultime ore, però, Stefano ha piazzato un like che lascia poco spazio ai dubbi: “Meglio single che infelice“.

Il like di Stefano De Martino non sfugge ai fan

La piattaforma Whoopsee ha condiviso su Instagram un post che titola: “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza“. Il like di Stefano De Martino non è sfuggito ai fan più attenti.

Il nuovo anello di Stefano: sostituisce la fede

Come se non bastasse, Stefano si è tolto la fede. Al suo posto è comparso un grande anello d’oro che è impossibile non vedere. E’ stato lo stesso De Martino a chiarire la provenienza del gioiello: apparteneva a suo nonno, al quale è molto legato.