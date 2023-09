Il terribile incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo è costato la vita a cinque operai che stavano lavorando alla manutenzione del binario quando sono stati travolti da un treno. Il convoglio stava passando sulle rotaie a 160 chilometri orari e per i 5 uomini non c’è stato nulla da fare.

Strage di Brandizzo: il commento di Sergio Mattarella

Quella di Brandizzo è stata una vera e propria strage che, ancora una volta, pone l’attenzione sulle ripetute morti sul lavoro che troppo spesso riempiono le pagine di cronaca dei giornali italiani. Sul tema si è espresso anche Sergio Mattarella, in occasione di un evento organizzato dal comune di Torre Pellice: “Abbiamo avuto un minuto di raccoglimento per il dolore della tragedia avvenuta a Brandizzo. Ttutti quanti, abbiamo pensato come morire sul lavoro sia un oltraggio ai valori della convivenza.” Il Capo dello Stato ha iniziato il suo discorso facendo riferimento proprio alla strage degli operai: “Ringrazio il sindaco di Torre Pellice per aver invitato tutti i presenti a un minuto di raccoglimento per il dolore per la morte dei cinque lavoratori di questa notte. Grazie sindaco per questa iniziativa che richiama quanto sia importante la tutela del lavoro e della sua sicurezza.”

Le parole di Giorgia Meloni

Anche Giorgia Meloni è intervenuta sui propri canali social già il giorno in cui si è verificato l’incidente: “Apprendo con dolore e tristezza della tragica scomparsa dei cinque operai travolti da un treno mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel Torinese. Alle famiglie delle vittime e ai loro cari il mio profondo cordoglio e i più sinceri sentimenti di vicinanza.” La premier, poi, chiede chiarezza: “Su quanto accaduto va fatta piena luce” – così come il sindaco di Brandizzo, il primo a parlare di un probabile errore di comunicazione.