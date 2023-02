Striscia la Notizia sul caso Blanco: la sbroccata dell'Ariston tutta una messinscena

Quanto successo durante la prima serata del Festival di Sanremo: Blanco che a causa di alcuni problemi tecnici non si sente bene in cuffia e decide di distruggere a calci gli addobbi floreali del palco, aveva lasciato qualche sospetto nel pubblico; che quella che ad un primo sguardo sembrava una vera e propria sceneggiata, fosse in realtà una gag preparata ad arte? Da notare il particolare che Blanco cantava l’Isola delle rose, proprio il fiore con il quale erano state composte le decorazioni del palco.

Su questo ha indagato il programma di Canale 5 Striscia la Notizia nel servizio del 9 febbraio.

La scoperta di Striscia, le parole della flower stylist Jessica Tua

Dopo la consegna del classico Tapiro d’Oro dato ad Amadeus da Staffelli, gli inviati di Striscia sono andati a parlare anche conn la flower stylist di Sanremo, Jessica Tua, che ha rivelato: “Durante l’esibizione, Blanco avrebbe dovuto muoversi come nel video de ‘L’isola delle rose’ e quindi dare dei calci e dei pugni ai fiori.

Prima della puntata è stata fatta una prova, bisognava ispirarsi al video e per questo abbiamo riproposto la stessa aiuola di rose: Blanco stesso era contento”.

Staffelli incalza: Ma durante queste prove all’Ariston era presente anche personale Rai? e la Tua: “Direi di si, non saprei dire chi fossero ma di genet ce n’era”. Concludendo con un dettaglio che chiarisce definitivamente la faccenda: “Era tutto studiato affinché non fosse dannoso.

Alle rose stesse, circa 300, sono state tolte tutte le spine”.