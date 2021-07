Temptation Island, falò tra Alessio e Natascia: cosa è successo

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Alessio e Natascia. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la sesta e ultima puntata della nuova edizione trasmessa martedì 27 luglio 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Alessio e Natascia. Ecco cosa è successo.

Alessio e Natascia a Temptation Island

La presentazione di Alessio e Natascia

A scrivere al programma, ricordiamo, è stata lei che, nella clip di presentazione, ha affermato: “Scrivo a Temptation Island per l’eccessiva gelosia di Alessio.

Lui ha sempre qualcosa da ridire su come mi vesto e su come mi comporto. Sono stanca di sentirmi giudicata anche perché io non faccio nulla di male, è lui che ci vede sempre malizia. Io vorrei ritrovare me stessa senza i condizionamenti che mi impone lui. All’inizio il problema era la gelosia che poi però si è trasformata in eccessivi giudizi su tutto quello che sono e faccio. Io non so se andare avanti così…”

Dal suo canto Alessio ha dichiarato: “Si è vero che sono geloso ma se ho perso la fiducia è a causa di alcuni suoi atteggiamenti.

Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato. Forse stando lontano da lei sentirò la sua mancanza e lei sentirà la mia”.

Alessio e Natascia, la sesta puntata

Nel corso dell’esperienza a Temptation Island Natascia non ha mai ricevuto dei video durante il falò delle fidanzate. Lui, dal suo canto, ha visto dei video in cui Natascia si è lasciata andare a dei commenti che non sono passati inosservati.

Nel corso della penultima puntata, infatti, Alessio ha visto la fidanzata Natascia confidarsi al single Samuele: “quando ti manca qualcosa dall’altra parte, di qua qualcuno la colma. E cadere nella tentazione è facile”.

Ma non solo, Natascia, sempre parlando con il tentatore, ha confidato: “per essere felici bisogna essere coraggiosi. Non sto più a pensare a quello che pensa lui di là, devo capire se sono ancora innamorata di lui, che è stato l’amore più grande, o solo del ricordo di quella relazione”.

Alessio e Natascia, falò di confronto

Nel corso dell’ultima puntata si è quindi assistito al falò di confronto tra Alessio e Natascia, con il ragazzo che afferma: “Sei insicura e non hai coraggio di affrontare i problemi. Sei assente. Preferisco perderti se piango di là e sto male per te e tu fai così.” Lei replica: “Io sono venuta qui per ritrovare me stessa ed essere me stessa. Io non ho avuto paura di perderti perché non ho fatto niente di sbagliato”.

Alla fine Alessio, interpellato dal conduttore, dichiara: “Io adesso non ce la faccio a lasciarti, non riesco ad andare via senza di lei”. Natascia quindi afferma: “Io penso che questo percorso non è servito a tanto. Anche a me è mancato, anche io voglio uscire con lui ma io so che lui non vuole me. Sono a conoscenza del dolore che posso dare, so anche quanto sarà difficile per me ma una decisione la devo prendere”. A quel punto lui inizia a parlarle con amore, con lei che lo bacia e la coppia che decide di uscire dal programma insieme.