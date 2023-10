Brutto infortunio per Igor Zeetti, ex tentatore di Temptation Island che ha lasciato il programma con Perla Vatiero. Il ragazzo è finito in ospedale e ha annunciato che dovrà sottoporsi ad un intervento.

Igor Zeetti in ospedale: infortunio per l’ex di Perla

Dopo aver annunciato l’addio a Perla Vatiero, Igor Zeetti è tornato sui social per raccontare ai fan cosa gli è successo negli ultimi giorni. L’ex tentatore di Temptation Island è finito in ospedale a causa di un infortunio durante una partita di calcio. Si è fratturato un dito della mano sinistra e dovrà sottoporsi a breve a un intervento.

L’annuncio di Igor Zeetti

Igor ha annunciato:

“Una brutta frattura pluriframmentaria al dito medio della mano sinistra. (…) Domani purtroppo dovrò operarmi, sperando in una buona riuscita, ma ormai voi che mi conoscete sapete quale è il mio motto: ‘Quello che oggi è problema domani è na ‘stro…'”.

Prima di finire in ospedale, Zeetti ha portato a termine la partita di calcio senza arrendersi.

Igor Zeetti: la rottura con Perla

Soltanto qualche giorno fa, prima di finire in ospedale, Igor annunciava così la rottura da Perla Vatiero: