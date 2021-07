Temptation Island, la single Vincenza parla di Floriana e Federico

La single tentatrice Vincenza Botti, reduce dall'esperienza a Temptation Island, ha recentemente parlato della coppia formata da Floriana e Federico

Nel prossimo attesissimo appuntamento di Temptation Island, che andrà in onda lunedì 26 luglio 2021 si scoprirà qual è il destino della coppia formata da Floriana e Federico.

Nel frattempo, la single Vincenza Botti, che nel “villaggio dei sentimenti” si è molto legata a Federico Rasa, si è raccontata in un’intervista rilasciata a “Uomini e Donne Magazine“, nell’occasione la tentatrice ha espresso anche alcune opinioni su Floriana e Federico.

Temptation Island, un’edizione di successo

La nuova edizione di Temptation Island, ormai quasi giunta al termine, sta riscuotendo molto successo in termini di ascolti, anche per via dei numerosi colpi di scena che le coppie e i single continuano a riservare nel corso dei vari appuntamenti in onda settimanalmente.

Temptation Island, le parole di Vincenza su Floriana e Federico

In una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, la single Vincenza Botti, che nel “viaggio nei sentimenti” si è molto legata con Federico Rasa, ormai ex fidanzato di Floriana, ha speso qualche parola sulla coppia, ecco cosa ha dichiarato:

“Floriana e Federico sono delle belle persone, due ragazzi semplici ma differenti. Lei è introversa, vive di monotonia, programma tutto; lui è socievole, ama stare in gruppo, gli piace uscire dagli schemi e vivere alla giornata. Ritengo che questi siano due stili di vita completamente diversi e che, per quanto uno possa cercare di venirsi incontro, in questi casi non esista la possibilità di trovare una direzione comune”.

E ancora:

“Il vero amore non ti crea dubbi o incertezze. Le difficoltà ci sono e si viviono in ogni relazione, ma quando c’è una base solida si riesce a far crollare tutti gli ostacoli”.

Temptation Island, la single Vincenza parla del suo percorso

Nel corso dell’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, la single tentatrice Vincenza ha parlato anche del suo percorso a Temptation Island, ecco cosa ha dichiarato nello specifico:

“Credo che quest’avventura sia stata un’occasione per mettermi in gioco. Ho deciso di affrontarla senza programmare nulla e, a fine percorso, posso dire di essere soddisfatta. Da questo percorso traggo più sicurezza in me e penso mi sia servita per far capire agli altri che bisogna essere sempre se stessi, perchè così facendo non si sbaglia mai, comunque vadano le cose”.

La Botti non è nuova al mondo dello spettacolo, in passato infatti ha partecipato a Miss Italia aggiudicandosi il terzo posto, ma ha preso parte anche a programmi come Uomini e Donne (come corteggiatrice) e Ciao Darwin.